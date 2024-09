Botafogo empata com o Grêmio e fica só um ponto à frente do Palmeiras no Brasileirão

Três dias depois da consagradora classificação às semifinais da Copa Libertadores, o Botafogo se viu obrigado a voltar a campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Sem conseguir manter a mesma intensidade vista diante do São Paulo no MorumBis, o time carioca empatou sem gols com o Grêmio, neste sábado à noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada. Ainda líder, invicto há 10 jogos, o time carioca viu cair para apenas um ponto a diferença para o vice-líder Palmeiras: 57 a 56.