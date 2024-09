Beatriz Haddad Maia está nas oitavas de final do US Open. Na madrugada desde domingo, a brasileira cabeça de chave número 22 do torneio superou a russa Anna Kalinskaya (15ª do ranking da WTA) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 na terceira rodada do Grand Slam em Nova York.