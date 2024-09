Beatriz Haddad Maia deu mais um passo em sua brilhante e histórica campanha no torneio de simples do US Open, nesta segunda-feira. Diante da experiente e ex-líder do ranking mundial, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, de 34 anos, a brasileira se impôs para garantir vaga nas quartas de final do último Grand Slam do ano, o que não acontecia para o País havia 56 anos, com triunfo por 6/2, 3/6 e 6/3 após batalha de 2h39.