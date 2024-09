A brasileira Beatriz Haddad Maia conheceu nesta segunda-feira a chave do WTA 1000 de Pequim, na China, a partir de quarta-feira. Número 12 do mundo, ela entrou como cabeça de chave 13, terá bye na estreia, mas está do lado da belarussa Aryna Sabalenka, a quem pode enfrentar já nas oitavas de final.