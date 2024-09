O esporte paralímpico do Brasil não para de acumular marcas históricas. Nesta sexta-feira, com a prata de Thiago Paulino no arremesso do peso F57, o atletismo verde e amarelo chegou a 200 medalhas na história da competição. Foram oito pódios no dia e, com 70 em Paris, faltam apenas mais três para superar o recorde de 72 somado nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 e em Tóquio, disputado em 2021.