Os três atletas que morreram em um acidente de ônibus no sábado serão velados na noite deste domingo no estádio Couto Pereira, do Coritiba. Eles jogavam pelo Coritiba Crocodiles e estavam na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, quando houve o tombamento do veículo. O time de futebol americano enfrentaria o Flamengo Imperadores.