O técnico Hansy Flick ainda não definiu seu ataque no Barcelona e vem escalando a equipe com quatro peças no setor. Nesta segunda-feira, o treinador viu Ansu Fati voltar aos treinamentos após se recuperar de lesão na sola do pé direito e aumentar a concorrência no setor, justamente depois o brasileiro Raphinha se destacar com três gols.