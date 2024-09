A poucas horas de entrar em campo como titular da seleção brasileira, o volante André está confiante na recuperação da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogador, ex-Fluminense, acredita que o grupo começou a assimilar as ideias do técnico Dorival Júnior, a quem chama de "paizão" em seu relacionamento com o grupo da seleção.