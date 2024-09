A vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 3 a 2 nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol, ficou em segundo plano na entrevista coletiva concedida pelo técnico da equipe merengue Carlo Ancelotti. O treinador reclamou dos critérios usados pelo juiz da partida ao aplicar os cartões para conter os jogadores. Do outro lado, Luis García Plaza pediu a expulsão de Endrick por agressão no final do jogo.