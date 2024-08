O São Paulo fez uma partida fraca tecnicamente, pouco arriscou, mas conseguiu sair do Uruguai com um empate sem gols diante do Nacional, nesta quinta-feira, o que lhe deixa com plenas condições de conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores no duelo de volta, no Morumbis. O técnico Luis Zubeldía apontou algumas falhas da equipe, mas enxergou o resultado como positivo para as ambições do time no torneio.