Qinwen Zheng é a grande campeã do tênis feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A jovem chinesa de 21 anos coroou a campanha brilhante na Phillipe Chatrier, a quadra central do complexo de Roland Garros, com triunfo sobre a croata Donna Vekic, parciais imponentes de 6/2 e 6/3 neste sábado, para garantir a medalha de ouro.