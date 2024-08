A atleta do Bahrein Winfred Yavi venceu nesta terça-feira (6) a prova feminina de 3.000 metros com obstáculos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e desbancou a ugandense Peruth Chemutai, campeã em Tóquio-2020, que teve que se contentar com a medalha de prata.