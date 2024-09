Vila Viva Sorte: entenda imbróglio entre Santos e WTorre no contrato de naming right

A Viva Sorte, empresa de capitalização, adquiriu o naming right da Vila Belmiro, estádio do Santos. O contrato já está assinado - inclusive com o estádio sendo oficialmente chamado de Vila Viva Sorte nas transmissões oficiais do clube -, mas sofreu alterações até esta formalização, diante da chegada de uma terceira parte envolvida na 'negociação': a construtora WTorre, com quem o clube tem um memorando assinado para a construção de seu novo estádio, e gerou um imbróglio nas últimas semanas.