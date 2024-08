A expectativa era garantir uma vaga para a final na Olimpíada de Paris, mas o conjunto do Brasil de ginástica rítmica terminou a fase classificatória, disputada nesta sexta-feira, na nona posição. Somente as oito melhores equipes avançaram à final. O desempenho brasileiro foi prejudicado por uma lesão sofrida por Victória Borges no aquecimento.