Sonho antigo do Rio Open, o tenista Alexander Zverev é o primeiro grande nome da competição para a edição 2025, a ser disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro. O alemão, atual número quatro do mundo, vai fazer sua estreia no torneio carioca, de nível ATP 500, no embalo do vice-campeonato de Roland Garros, em junho deste ano.