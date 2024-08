O Vasco venceu o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São Januário chega aos 27 pontos, na décima colocação, e deixa o rival na 18ª posição, com apenas 20 pontos.