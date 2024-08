O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão do Aberto da Austrália este ano, pode enfrentar o número 3, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon, na semifinal do US Open, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira (22) para definir o chaveamento do último Grand Slam do ano.