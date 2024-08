United desperdiça boas chances, mas Zirkzee sai do banco e dá vitória sobre o Fulham no Inglês

O torcedor do Manchester United tinha tudo para celebrar uma grande vitória no Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, a equipe produziu muitas chances, sufocou o Fulham desde o início, mas a falta de capricho nas finalizações custou sufoco desnecessário. Com o Old Trafford completamente lotado, a equipe só conseguiu o gol da vitória por 1 a 0 no fim. Casemiro e Bruno Fernandez poderiam ter saído de campo como heróis, mas acumularam finalizações equivocadas. Coube ao estreante Zirkzee garantir a festa.