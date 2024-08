Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 do Canadá, disputado em Montreal, o grego Stefanos Tsitsipas resolveu colocar fim à parceria com seu treinador, Apostolos Tsitsipas, que é seu pai, por causa do nervosismo na quadra que vinha resultando com falta de respeito ao progenitor. Chegou a criticá-lo após a eliminação.