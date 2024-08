Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, no Engenhão, durante o embate entre a equipe carioca e o time paulista na noite de quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em nota oficial, a diretoria botafoguense repudiou o ato e disse estar trabalhando para identificar o autor.