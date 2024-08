A derrota do Flamengo para o São Paulo neste sábado por 1 a 0 com um time alternativo, em jogo do Campeonato Brasileiro, fez o técnico Tite justificar a sua opção em função do calendário apertado. Após cumprir três jogos em seis dias, o treinador agora volta as suas atenções para a "decisão" do meio de semana diante do Palmeiras pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.