O Goiás voltou a se reaproximar do G-4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Com noite inspirada de Thiago Galhardo, que anotou três gols na goleada do time goiano sobre o Brusque por 4 a 1, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 22ª rodada. O goleiro Tadeu também balançou as redes.