Jogadora mais experiente no elenco da seleção brasileira feminina de vôlei, Thaísa Daher terminou sua jornada com a camisa nacional conquistando uma medalha de bronze. Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a central marcou seu último ponto na seleção definindo a vitória por 3 a 1 sobre a Turquia neste sábado, parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15. Chorando de emoção, celebrou o adeus com pódio.