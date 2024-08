De volta ao quarto na Vila Olímpica após ser ouro no vôlei de praia na Olimpíada de Paris-2024, Ana Patrícia Ramos olhou para o cabide no armário perto de sua cama e sugeriu à parceira Duda Lisboa: "Eu vou pendurar a medalha ali, porque, quando eu acordar, vou ver que é verdade". As duas foram dormir ainda sem acreditar que eram campeãs, embora sempre tenham acreditado que viver esse momento era possível.