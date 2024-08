O empate por 1 a 1 com o Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro foi considerado como um resultado positivo no Guarani. O técnico Allan Aal destacou a dificuldade do confronto e elogiou a consistência defensiva do time bugrino, que está há três jogos sem perder. Satisfeito, ele projeta ainda mais melhora para a sequência da competição.