O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a atacante Marta, suspensa, pudesse disputar a semifinal do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6), contra a Espanha, em jogo programado para as 16h00 (horário de Brasília).