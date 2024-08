Jannik Sinner não é líder do ranking por acaso. Um dia após deixar a quadra todo dolorido e desgastado por causa do desgaste de batalha de três horas, voltou ao complexo do Torneio de Cincinnati para se tornar o primeiro italiano a erguer a taça do Masters 1000. Dominante, fez 2 a 0 sobre o norte-americano Frances Tiafoe, que teve o apoio maciço da torcida, parcial de 7/6 (7/4) e 6/2.