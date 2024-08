Simone Biles explicou por que ela e Jordan Chiles se abaixaram para reverenciar Rebeca Andrade quando a brasileira celebrava, no degrau mais alto do pódio, a medalha de ouro no solo da ginástica artística nesta segunda-feira, na Arena Bercy. A cena resultou em uma foto icônica, considerada, por ora, uma das mais simbólicas da Olimpíada de Paris-2024.