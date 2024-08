Se com o técnico Nelsinho Baptista o zagueiro boliviano Haquín não encontrou espaço e sequer vem sendo relacionado, o defensor segue com prestígio na sua seleção. Ele foi convocado para atuar pela Bolívia nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos duelos com Venezuela e Chile, no início de setembro.