'Se tivesse ouvido comentários na internet, teria desistido', diz Rebeca Andrade

Rebeca Andrade deu a mais longa de suas entrevistas em Paris nesta quarta-feira. Na Casa Brasil, a atleta olímpica brasileira mais condecorada da história falou mais uma vez sobre a rivalidade com Simone Biles, o gigantismo que ela alcançou, a jornada memorável na capital francesa, a referência que se tornou, principalmente para as jovens ginastas, e o orgulho que sente por ser uma esportista negra de destaque mundial. "É uma honra ser mulher preta e hoje estar no topo".