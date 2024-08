O clássico entre Palmeiras e São Paulo deste domingo, pelo Brasileirão, rendeu mais do que o jogo em si. Além de jogador saindo de ambulância, gol no último lance e briga generalizada, o Choque-Rei também ficou marcado por outra cena lamentável. A torcida alviverde entoou cantos homofóbicos contra os jogadores do rival, fazendo o clube tricolor ir à CBF protocolar um ofício para que medidas sejam tomadas.