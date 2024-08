Após poupar boa parte do seu elenco e ser derrotado nos minutos finais do clássico com o Palmeiras, por 2 a 1, o São Paulo vai em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis. O técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação da equipe nesta quarta-feira.