O São Paulo publicou, nesta quarta-feira, um vídeo em que a voz de Telê Santana, treinador morto em 2006, é recriada com o auxílio de inteligência artificial para pedir o apoio da torcida no duelo com o Nacional-URU, pela rodada de volta das oitavas de final Libertadores, marcado para as 19 horas desta quinta-feira, no MorumBis.