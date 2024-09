São Paulo não reverte derrota sofrida como mandante em mata-mata desde 2015

Derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no MorumBis, o São Paulo vai precisar reverter a desvantagem na Arena MRV, na próxima quinta-feira, dia 12. Conseguir se recuperar fora de casa em um mata-mata após sofrer um revés como mandante é um feito raro para o time são-paulino na última década. A última vez que esse tipo de situação foi revertida, levando em consideração as principais competições, foi em 2015, também na Copa do Brasil.