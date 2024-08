O técnico são-paulino Luis Zubeldía recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O atacante Erick, que ficou no Brasil para realizar exames por causa de um incômodo na parte anterior da coxa direita, não teve constatada lesão muscular. Assim, a tendência é que esteja em condições de enfrentar o Palmeiras, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.