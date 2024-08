São Paulo avança às quartas da Copa do Brasil com briga e selvageria no fim do jogo em Goiânia

Utilizando o time titular, o São Paulo fez jogo protocolar e empatou sem gols com o Goiás nesta quinta-feira, em Goiânia, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o time paulista jogou com o regulamento debaixo do braço depois de fazer 2 a 0 na ida, e evitou o desgaste dos jogadores. Faltou mais capricho e disposição para fazer um resultado melhor, mas a falta de efetividade do adversário contribuiu para a classificação. O fim da partida foi marcado por confusão entre os jogadores e briga nas arquibancadas, com objetos atirados no gramado e o árbitro encerrando antes do fim.