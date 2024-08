A liderança e a sequência de dez jogos sem derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro deixaram um clima leve no Santos, que realizou, nesta quinta-feira, mais um treino visando a partida com o Avaí, marcado para sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada. A atividade teve momentos de descontração causados pelo aniversário do volante Diego Pituca, que recebeu o famoso "trote" de seus companheiros de equipe.