O Santos encaminhou acordo de venda de naming rights do estádio Urbano Caldeira, conhecido como Vila Belmiro. O anúncio foi realizado pelo presidente Marcelo Teixeira em reunião do Conselho Deliberativo santista, ocorrida nesta segunda-feira. As conversas já acontecem há semanas. Os valores da parceria giram na casa de R$ 150 milhões. No total, a parceira deterá os direitos sobre o nome do estádio por 10 anos.