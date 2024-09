À espera de reforços para o restante da temporada, o técnico Fábio Carille ganhou mais uma opção para o gol no time principal. A diretoria anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do goleiro Renan, de 35 anos. O jogador assinou com o clube até o final de 2024 com a possibilidade de renovação por mais um ano.