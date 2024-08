Aryna Sabalenka é a 10ª tenista diferente a erguer o troféu do Torneio de Cincinnati nas últimas 10 edições. Desde o bicampeonato de Serena Williams, em 2015, a competição não repete sua ganhadora. O 15º título da carreira da belarussa, o segundo no ano, veio com soberania e triunfo por 6/3 e 7/5 em somente 1h15 e campanha perfeita, sem nenhum set desperdiçado na competição.