Ruan Tressoldi esteve nos planos no rival Corinthians, mas foi o São Paulo quem acertou a contratação do defensor revelado pelo Grêmio e que estava no Sassuolo. Rebaixado nas duas equipes, o novo camisa 22 precisou rebater as críticas e fez juras de amor na nova casa, na qual espera permanecer após o empréstimo de um ano.