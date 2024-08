Além da parte técnica e tática, o Palmeiras conta com mais um aliado nesta fase de preparação para estrear de forma positiva na fase de oitavas de final da Libertadores: o fator psicológico. Acostumado à pressão que cerca o clube em momentos decisivos, o atacante Rony disse que o time está pronto para dar a resposta que a torcida espera no duelo desta quarta-feira, diante do Botafogo, no Engenhão.