Rodolfo Landim revela a data de inauguração do futuro estádio do Flamengo

Rodolfo Landim definiu a data de inauguração para o futuro estádio do Flamengo. A revelação foi feita pelo presidente do clube em entrevista para o canal "Mundo GV Superbet", divulgada nesta quinta-feira. O dia escolhido para a abertura da casa rubro-negra foi 15 de novembro de 2029 (aniversário da agremiação). Com o terreno do Gasômetro já arrematado em leilão, a ideia da diretoria é que a futura arena tenha uma capacidade para 80 mil pessoas, com estimativa de investimento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.