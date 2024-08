Rivalidade entre brasileiras e turcas dá mais peso à disputa do 3º lugar no vôlei em Paris-2024

"Não foi pra isso que eu vim", disse a central Thaísa, ainda no calor da dolorosa eliminação para os Estados Unidos na semifinal do vôlei, sobre ter de disputar o bronze na Olimpíada de Paris. A sensação que ficou depois da traumática derrota no tie-break, em meio à alta expectativa gerada pela campanha sem sets perdidos até as quartas, foi de que brigar pelo terceiro lugar seria muito pouco. Ter, contudo, a Turquia como adversária nessa luta por pódio traz peso ao embate. O jogo acontece neste sábado, às 12h15 (de Brasília).