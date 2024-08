A eliminação do Grêmio diante do Fluminense na Libertadores esquentou o clima no clube gaúcho. Pela segunda vez em menos de um mês, o time perde, nos pênaltis, em uma competição de mata-mata - já havia caído para o Corinthians, na Copa do Brasil. Também pela segunda vez, Renato Gaúcho, técnico tricolor, discute com os jornalistas na entrevista coletiva, quando questionado sobre as mudanças promovidas na equipe.