Incomodado com a derrota do Grêmio para o Bahia por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, no último sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho fez uma revelação em tom de desabafo ao admitir a iminente saída do atacante Gustavo Nunes para o Brentford, da Inglaterra. Segundo o treinador, o jogador pediu para não ser titular por estar com a cabeça na negociação.