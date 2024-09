Recém-contratado para o restante da temporada, o goleiro Renan, de 35 anos, concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista como jogador do Santos. Com vínculo até o fim de 2024, ele chega para ser reserva de Gabriel Brazão. Apesar do pouco tempo que vai ter para mostrar serviço, o jogador não escondeu a sua empolgação.