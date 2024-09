Contratado pelo Real Madrid em 2020 como uma das joias das categorias de base do Flamengo, e com longo contrato até 2026, o meia Reinier jamais estreou na equipe merengue profissional, continua sem espaços e segue sua rotina de empréstimos. Nesta sexta-feira, foi oficializado no Granada, que o definiu como um rei.