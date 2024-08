O dia 5 de agosto de 2024 vai entrar para a história do esporte brasileiro. Com uma atuação praticamente perfeita, Rebeca Andrade superou a americana Simone Biles e conquistou o inédito ouro no solo na Olimpíada de Paris-2024, nesta segunda-feira. Trata-se do segundo título olímpico da carreira da ginasta de 25 anos.