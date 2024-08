A prata de Rebeca Andrade no salto, neste sábado, faz com que a ginasta esteja a uma medalha de se tornar a atleta brasileira com mais pódios na história dos Jogos Olímpicos. Ela igualou o recorde dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco medalhas cada. Além disso, repetiu o feito de Isaquias Queiroz (canoagem), que foi três vezes ao pódio na Rio-2016.